В субботу утренние пробки в Петербурге оценили в один балл

Дороги Северной столицы находятся в полупустом состоянии в выходной день. Жители города отдыхают перед первой полноценной рабочей неделей в 2021 году.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», в субботу, 9 января, утренние пробки достигли одного балла в 8:00. Однако позже ситуация может незначительно измениться. Прогнозируется, что загруженность дорог к обеду может составлять 2-3 балла.

Помимо этого, на трассах все равно есть небольшие «покраснения». В основном они связаны с запланированными ремонтными работами. Водителям стоит заранее продумывать маршруты, чтобы не угодить в затор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские палеонтологи нашли уникальную окаменелость на станции метро. Древность уже получила название, – «рожица унылой мумии». Находка относится к подклассу головоногих моллюсков, которые некогда жили на планете.