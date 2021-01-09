В субботу утренние пробки в Петербурге оценили в один балл

В субботу утренние пробки в Петербурге оценили в один балл
Загруженность на дорогах. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Дороги Северной столицы находятся в полупустом состоянии в выходной день. Жители города отдыхают перед первой полноценной рабочей неделей в 2021 году.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», в субботу, 9 января, утренние пробки достигли одного балла в 8:00. Однако позже ситуация может незначительно измениться. Прогнозируется, что загруженность дорог к обеду может составлять 2-3 балла.

Помимо этого, на трассах все равно есть небольшие «покраснения». В основном они связаны с запланированными ремонтными работами. Водителям стоит заранее продумывать маршруты, чтобы не угодить в затор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские палеонтологи нашли уникальную окаменелость на станции метро. Древность уже получила название, – «рожица унылой мумии». Находка относится к подклассу головоногих моллюсков, которые некогда жили на планете.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В субботу утренние пробки в Петербурге оценили в один балл
Врач рассказал, как будет развиваться Covid-19 в России в 2021 году
Ученые выяснили, почему крокодилы почти не изменились со времен динозавров
Российский врач назвал новый способ укрепления иммунитета
Японские ученые нашли способ похудения во сне
Полуторагодовалый ребенок скончался после схода лавины в Норильске
Петербургские палеонтологи нашли уникальную окаменелость на станции метро
Названы случаи для штрафов за выращивание картофеля