В Индии 10 младенцев скончались при пожаре в больнице

В Индии 10 младенцев скончались при пожаре в больнице
Точная причина пожара на данный момент неизвестна. Фото: Pixabay

В Индии произошел пожар в больнице в штате Махараштра. В результате возгорания погибли не менее 10 младенцев.

Как сообщает телеканал NDTV, пожар начался в субботу, 9 января примерно в 02:00 в клинике в отделении по уходу за новорожденными. В помещении находились 17 детей.

На данный момент известно, что семерых детей удалось спасти. Некоторые из них получили значительные травмы. Однако 10 детей в возрасте от нескольких дней до трех месяцев скончались из-за огня. Они отравились угарным газом.

Отмечается, что по предварительной информации причиной пожара стало короткое замыкание в электросети. Спецслужбы работают на месте происшествия для установления всех фактов произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полуторагодовалый ребенок скончался после схода лавины в Норильске.

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