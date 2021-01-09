Авиарейс из Томска в Петербург запустят с 5 марта

Пассажиры из Сибири смогут добраться до Северной столицы авиасообщением. Самолет будет летать из Томска в Петербург два раза в неделю.

Регулярный рейс между городами планируют запустить весной текущего года. Так с 5 марта компания Nordwind начнет выполнять полеты из Томска в Пулково. Отмечается, что рейсы будут выполняться два раза в неделю. Об этом сообщает «Аиф Томск».

Кроме этого, в издании добавили, что в прошлом году уже планировали создать авиасообщение между городами. Полеты должны были выполнять три компании – S7, Ural Airlines и NordStar, но все они разом отказались или просто передумали. Поэтому прямой связи между Томском и Петербургом до сих пор нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пулково открываются прямые рейсы в Калугу. Авиаперевозки пассажиров будут вестись по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям на самолетах Sukhoi Superjet.