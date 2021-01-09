Фильм «Последний богатырь собрал более миллиарда рублей в прокате

Фильм &#171;Последний богатырь собрал более миллиарда рублей в прокате
"Последний богатырь". Фото: кадр из фильма

Фильм «Последний богатырь: Корень зла» собрала с момента выхода на широкие экраны в России более миллиарда рублей.

Вторая часть отечественного фэнтези, вышедшая в кинотеатрах в первый день 2021 года, стремительно захватила прокат России и СНГ. По данным Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, касса картины к настоящему моменту составляет 1 098 169 468 рублей.

Приключенческая комедия рассказывает о новых приключениях богатыря Ивана, который оказался в сказочной стране — Белогорье. Ему придется сразиться с древним злом, которое поставило под угрозу существование мира.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о десяти самых ожидаемых фильмов 2021 года.

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Фильм «Последний богатырь собрал более миллиарда рублей в прокате