Доверчивого пенсионера из Колпино обманули на 1,2 млн: ему обещали компенсацию за похороны супруги

Доверчивого пенсионера из Колпино обманули на 1,2 млн: ему обещали компенсацию за похороны супруги
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com

Пожилому мужчине позвонили якобы сотрудники банка и Пенсионного фонда.

Пенсионер из Колпинского района остался без 1,2 миллионов рублей после разговора с мошенниками. Об этом gazeta.spb.ru сообщили в правоохранительных органах.

Злоумышленники звонили пожилому мужчине в период с 4 по 8 января. Они представлялись сотрудниками службы безопасности Пенсионного фонда Петербурга и банка ВТБ. Им удалось убедить гражданина, что ему положена компенсация за похороны супруги. Чтобы перевести средства, мошенники запросили номера, коды и пароли банковских карт.

В итоге у пенсионера списали все средства с обеих карт – на одной из них лежало 1,2 миллиона рублей. После этого мужчина обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело, мошенников разыскивают.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Рабитицах в новогоднюю ночь зарезали пенсионера. По предварительной информации, между мужчинами возникла ссора, которая привела к смертельному исходу. Возбуждено уголовное дело.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
злоумышленник колпиино пенсионер


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Крупный пожар на Косой линии ликвидировали 27 спасателей
С фасада особняка Кирштена сняли строительные леса
В Тосно мужчина попал в реанимацию после спасания провалившейся под лед девочки
Доверчивого пенсионера из Колпино обманули на 1,2 млн: ему обещали ...
Звезда «Уральских пельменей» устроился работать на парковку
Жителей двух китайских городов попросили сидеть неделю дома из-за пандемии
Ученые рассказали о том, как мутирует коронавирус
Сын Никаса Сафронова потерял антитела после вакцинации