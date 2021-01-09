Доверчивого пенсионера из Колпино обманули на 1,2 млн: ему обещали компенсацию за похороны супруги

Пожилому мужчине позвонили якобы сотрудники банка и Пенсионного фонда.

Пенсионер из Колпинского района остался без 1,2 миллионов рублей после разговора с мошенниками. Об этом gazeta.spb.ru сообщили в правоохранительных органах.

Злоумышленники звонили пожилому мужчине в период с 4 по 8 января. Они представлялись сотрудниками службы безопасности Пенсионного фонда Петербурга и банка ВТБ. Им удалось убедить гражданина, что ему положена компенсация за похороны супруги. Чтобы перевести средства, мошенники запросили номера, коды и пароли банковских карт.

В итоге у пенсионера списали все средства с обеих карт – на одной из них лежало 1,2 миллиона рублей. После этого мужчина обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело, мошенников разыскивают.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Рабитицах в новогоднюю ночь зарезали пенсионера. По предварительной информации, между мужчинами возникла ссора, которая привела к смертельному исходу. Возбуждено уголовное дело.