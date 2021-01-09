Ссора между уроженцами Узбекистана закончилась резней на Перекопской

В петербургскую больницу госпитализировали мужчину с ранами бедра и груди. Уроженца Узбекистана порезал его же земляк.

Конфликт между мужчинами разгорелся в четверг, 7 января, в доме №1 по Перекопской улице. По словам 25-летнего пострадавшего, 23-летний приятель кинулся на него с ножом. Причину конфликта он объяснять не стал.

Как сообщил портал 78.ru, в ходе оперативных мероприятий полицейские задержали агрессора. Его поймали в Пулково.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания до выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молчаливый мужчина вонзил нож в женщину, открывшую ему дверь на Зины Портновой.