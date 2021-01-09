Дочь Пескова показала отца в молодости

Дочь Пескова показала отца в молодости
Елизавета с отцом Дмитрий Песков. Фото: Instagram

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета поделилась с подписчиками редкими семейными кадрами. Она показала отца в молодости.

Серию снимков девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На некоторых фотографиях совсем молодой представитель Кремля позирует с новорожденной дочерью, на другом — держит ребенка на руках у новогодней елки, так же есть снимки, где он читает немного подросшей Лизе книжку, а также гуляет с семьей.

Дмитрий Песков в молодости. Фото: Instagram

Архивная коллекция увидела свет в честь дня рождения девушки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Песков рассказал об отношении Путина к предательству и воровству.

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