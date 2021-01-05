Песков рассказал об отношении Путина к предательству и воровству

В вопросах предательства или воровства, по словам Пескова, Путин может быть жестоким и даже беспощадным. Фото: сайт Президента России

В вопросах предательства или воровства, по словам Пескова, Путин может быть жестоким и даже беспощадным. Фото: сайт Президента России

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал ситуации, в которых глава государства может проявить жестокость.

О чертах характера российского лидера пресс-секретарь президента рассказал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву во время записи передачи для его YouTube-канала «Соловьев LIVE». Отвечая на вопрос, в каких случаях Путин может проявить жестокость, Песков заявил, что пробудить гнев главы государства может предательство или воровство, — то, что в понимании политика является «греховным».

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Владимир Владимирович сначала всегда детально разбирается в ситуации, чтобы понять, кто действительно заслуживает наказания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам Дмитрия Пескова, президент может обрушить на собеседника жесткую критику, — такую, что после нее «жить не хочется». Однако, отмечает пресс-секретарь Путина, она всегда оправдана.