Брухунова резко ответила хейтерам

Молодую жену Петросяна не раз критиковали, но она не дает себя в обиду.

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова резко высказалась в адрес своих хейтеров. Она высказалась в Instagram-аккаунте.

Подписчикам показалось, что женщина слишком часто выкладывает рекламные посты. Они упрекнули Брухунову в алчности и продажности. Жена юмориста терпеть не стала: она заявила, что критика ей надоела. Брухунова не понимает, почему люди читают ее блог, если он им не нравится.

«Чаще всего за хамство я просто отправляю в блок. Токсичным — бой. Со своими таракашками не ко мне надо приходить и гадить, а к психотерапевту»,

— ответила она.

Поклонники Брухуновой призвали ее не обращать внимание на негатив.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петросян отреагировал на новость о беременности Брухуновой. СМИ писали, что пара решила завести еще одного ребенка.