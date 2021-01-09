Брухунова резко ответила хейтерам

Брухунова резко ответила хейтерам
Брухунова устала от плохих комментариев. Фото: https://www.instagram.com/bruhunova/

Молодую жену Петросяна не раз критиковали, но она не дает себя в обиду.

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова резко высказалась в адрес своих хейтеров. Она высказалась в Instagram-аккаунте.

Подписчикам показалось, что женщина слишком часто выкладывает рекламные посты. Они упрекнули Брухунову в алчности и продажности. Жена юмориста терпеть не стала: она заявила, что критика ей надоела. Брухунова не понимает, почему люди читают ее блог, если он им не нравится.

«Чаще всего за хамство я просто отправляю в блок. Токсичным — бой. Со своими таракашками не ко мне надо приходить и гадить, а к психотерапевту»,

— ответила она.

Поклонники Брухуновой призвали ее не обращать внимание на негатив.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петросян отреагировал на новость о беременности Брухуновой. СМИ писали, что пара решила завести еще одного ребенка.

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