В Ленобласти 10 января температура воздуха снизится до -28 градусов

Синоптики предупреждают жителей Ленинградской области о надвигающихся на регион сильных морозах — в ночь на 10 января похолодает до -28 градусов.

Об этом свидетельствует прогноз ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». В воскресенье в регион придет облачная с прояснениями погода. В целом день пройдет без осадков, но местами может пойти слабый снег. Ветер будет переменным и слабым.

На западе региона в течение суток будет от -10 до -15 градусов, ночью подморозит до -19 градусов. На востоке Ленобласти будет значительно холоднее: от -15 до -20 градусов, ночью столбики термометров покажут от -25 до -28 градусов.

Местных жителей также предупреждают о гололедице, которая образуется на дорогах.

Атмосферное давление особо не изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала зимы.