Врач Папы Римского умер после заражения коронавирусом

Врач Папы Римского умер после заражения коронавирусом
Папа Римский Франциск в ближайшее время сделает прививку от коронавируса. Фото: Pixabay

Заболевший коронавирусом личный врач Папы Римского Франциска — Фабрицио Соккорси — умер от рака и осложнений ковида.

Как сообщает Vatican News, медик был госпитализирован в местную больницу с онкологической патологией. Отмечается, что причиной смерти стали осложнения, связанные с коронавирусной инфекцией. Врачу было 78 лет.

По данным AFP, Папа Римский заявил, что собирается привиться от коронавируса на следующей неделе. Более того, по мнению Франциска, вакцинация от ковида является «этическим долгом» каждого, а отказ от прививки он назвал «самоубийством».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что журналист The New York Times сделал прививку российской вакциной от коронавируса. Он считает, что многие скептически относятся к вакцине из-за оперативного регистрации, однако позже он сам убедился в безопасности «Спутника V».

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