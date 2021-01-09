Журналист The New York Times сделал прививку российской вакциной от коронавируса

Корреспондент американской газеты The New York Times Эндрю Крамер поделился в своей статье впечатлениями от прививки российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

Журналист отметил, что остановил свой выбор именно на российской вакцине после изучения хода испытаний препарата. Он считает, что многие скептически относятся к вакцине из-за оперативного регистрации, однако позже он сам убедился в безопасности «Спутника V».

«Результаты испытаний, похоже, можно назвать неподдельным достижением российских ученых», — подчеркнул Крамер.

Корреспондент также обратил внимание на доступность вакцины и хорошо слаженную логистику в больницах в России. По его словам, здесь массовая вакцинация организована «без путаницы», в отличие от Штатов и других стран.

По словам журналиста, после вакцинации он не заметил серьезных побочных эффектов.

Также Крамер признался, что считает быструю регистрацию вакцины «политизированным» шагом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы рассказали, почему не хотят прививаться от COVID-19.