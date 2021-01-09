Журналист The New York Times сделал прививку российской вакциной от коронавируса

Журналист The New York Times сделал прививку российской вакциной от коронавируса
Журналист из США привился российской вакциной от коронавируса. Фото: Минздрав РФ

Корреспондент американской газеты The New York Times Эндрю Крамер поделился в своей статье впечатлениями от прививки российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

Журналист отметил, что остановил свой выбор именно на российской вакцине после изучения хода испытаний препарата. Он считает, что многие скептически относятся к вакцине из-за оперативного регистрации, однако позже он сам убедился в безопасности «Спутника V».

«Результаты испытаний, похоже, можно назвать неподдельным достижением российских ученых», — подчеркнул Крамер.

Корреспондент также обратил внимание на доступность вакцины и хорошо слаженную логистику в больницах в России. По его словам, здесь массовая вакцинация организована «без путаницы», в отличие от Штатов и других стран.

По словам журналиста, после вакцинации он не заметил серьезных побочных эффектов.

Также Крамер признался, что считает быструю регистрацию вакцины «политизированным» шагом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы рассказали, почему не хотят прививаться от COVID-19.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
журналист российская вакцина Спутник V США


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Один погиб и трое в больнице после катания на ватрушке в Петербурге
Журналист The New York Times сделал прививку российской вакциной от коронавируса
Волонтеры «Лизы Алерт» за год вернули домой 2132 пропавших в Ленобласти
Ограбившего банк в Петербурге мужчину поймали в Сочи
Петербургские театры открылись премьерами после праздничного локдауна
Петербургских рыбаков, которые вышли на лед Финского залива, оштрафовали на ...
Обратившихся ко врачам петербуржцев с COVID-19 стало больше на 128%
В Ленобласти 10 января температура воздуха снизится до -28 градусов