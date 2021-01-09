Microsoft работает над созданием цифровых клонов людей

Microsoft работает над созданием цифровых клонов людей
Microsoft запатентовала новую технологию. Фото: pixabay

Американская корпорация Microsoft запатентовала технологию создания «голосового чатбота на основе характеристик конкретного человека».

Об этом стало известно из информации Ведомства по патентам и товарным знакам США. Отмечается, что при создании «чатбота» разработчикам потребуются фотографии, образцы голоса, записи в социальных сетях, электронные письма, а также рукописные письма о конкретном человеке. Вся эта информация будет использоваться для создания данных о человеке, а также изменения данных.

Эксперты полагают, что с помощью этой технологии Microsoft приступит к работе над улучшением голосовых помощников. Также есть предположения, что в дальнейшем компания создаст искусственный интеллект и «клоны» умерших людей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские ученые учат искусственный интеллект определять рак и язву.

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