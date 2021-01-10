Пулково работает без отмен и задержек в воскресенье

В аэропорту Пулково 10 января нет отмененных и задержанных авиарейсов. В небо подниматься все самолеты.

Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все рейсы сегодня будут выполнены согласно расписанию: информации о каких-либо задержках или отмененных рейсах нет.

Данные об изменениях появятся на сайте аэропорта, где в режиме онлайн можно увидеть задержки и отмены рейсов.

Ранее около 300 человек застряли на Новый год в аэропорту Северной столицы. Самолет с пассажирами должен был улететь в Бишкек еще вечером 29 декабря. Вылететь по расписанию самолету не удалось из-за непредвиденной технической поломки. Рейс U6 883 остался в Пулково из-за неисправности шасси. Самолет должен был взлететь в небо 29 декабря в 23:45. В итоге, рейс был приостановлен. В авиакомпании добавили, что большая часть пассажиров были оповещены об отмене по смс и телефону.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что аэропорт Северной столицы Пулково обслужит на прилет и вылет более 350 тыс. пассажиров с 1 по 10 января 2021 года. Самым популярным рейсом из города является Стамбул. Кроме этого, наиболее востребованными направлениями станут внутрироссийские.