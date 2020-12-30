В Пулково назвали самый популярный рейс на новогодние праздники

Пулково готов к Новому году. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Пулково готов к Новому году. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Аэропорт Северной столицы Пулково обслужит на прилет и вылет более 350 тыс. пассажиров с 1 по 10 января 2021 года.

Как сообщает пресс-служба воздушной гавани Санкт-Петербурга, самым популярным рейсом из города является Стамбул. Кроме этого, наиболее востребованными направлениями станут внутрироссийские.

Согласно расписанию жители страны планируют отправиться из Петербурга в Москву, Калининград, Сочи, Симферополь, а также в Краснодар, Мурманск, Екатеринбург, Новосибирск и в другие города.

«Аэропорт Пулково готов к обслуживанию пассажиров и воздушных судов в дни новогодних каникул: дополнительный контроль прошла аэродромная техника, проведены необходимые инструктажи сотрудников по обеспечению безопасности и качеству обслуживания», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пулково 30 декабря задержали два рейса.