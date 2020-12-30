В Пулково назвали самый популярный рейс на новогодние праздники

В Пулково назвали самый популярный рейс на новогодние праздники
Пулково готов к Новому году. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Аэропорт Северной столицы Пулково обслужит на прилет и вылет более 350 тыс. пассажиров с 1 по 10 января 2021 года.

Как сообщает пресс-служба воздушной гавани Санкт-Петербурга, самым популярным рейсом из города является Стамбул. Кроме этого, наиболее востребованными направлениями станут внутрироссийские.

Согласно расписанию жители страны планируют отправиться из Петербурга в Москву, Калининград, Сочи, Симферополь, а также в Краснодар, Мурманск, Екатеринбург, Новосибирск и в другие города.

«Аэропорт Пулково готов к обслуживанию пассажиров и воздушных судов в дни новогодних каникул: дополнительный контроль прошла аэродромная техника, проведены необходимые инструктажи сотрудников по обеспечению безопасности и качеству обслуживания», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пулково 30 декабря задержали два рейса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авиарейсы новости СПб пулково


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ДТП на дорогах Петербурга за минувшие сутки пострадали 15 человек
В Пулково назвали самый популярный рейс на новогодние праздники
Пьяный петербуржец «оставил мину» на Ладожском вокзале
Петербургский СКА сыграет последний матч в году с «Йокеритом» 30 декабря
Сборная России разгромила Австрию и вышла в четвертьфинал МЧМ
Петербург из-за ледяного дождя ночью убирали 400 дворников и 933 спецтехники
В парадной на Гражданском нашли избитого петербуржца
Петербуржцам ограничат движение из-за сьемок «Альтернативы» 7 января