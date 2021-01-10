Состояние Илона Маска впервые превысило $200 млрд

Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило $200 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index.

По данным на 10 января, состояние предпринимателя выросло на $14,5 млрд и достигло $209 млрд.

Илон Маск стал самым богатым человеком планеты. Рост стоимости акций Tesla позволил предпринимателю обойти основателя Amazon Джеффа Безоса в рейтинге богатейших людей мира. По данным на 7 января, состояние Маска превысило $188 млрд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Илон Маск за сутки потерял 16,5 миллиардов долларов. Это произошло из-за ситуации на рынке акций.