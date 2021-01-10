Состояние Илона Маска впервые превысило $200 млрд

Состояние Илона Маска впервые превысило $200 млрд
Илон Маск. Фото: instagram

Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило $200 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index.

По данным на 10 января, состояние предпринимателя выросло на $14,5 млрд и достигло $209 млрд.

Илон Маск стал самым богатым человеком планеты. Рост стоимости акций Tesla позволил предпринимателю обойти основателя Amazon Джеффа Безоса в рейтинге богатейших людей мира. По данным на 7 января, состояние Маска превысило $188 млрд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Илон Маск за сутки потерял 16,5 миллиардов долларов. Это произошло из-за ситуации на рынке акций.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
tesla акции илон маск


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Состояние Илона Маска впервые превысило $200 млрд
Конгресс США представит статью для импичмента Трампа 11 января
Пулково работает без отмен и задержек в воскресенье
Клинтон шутливо отреагировала на блокировку Трампа в Twitter
В Таиланде ждут иностранных туристов, несмотря на коронавирус
В Испании четыре человека погибли во время сильнейшего за 50 лет снегопада
Стало известно, зачем нужен секретный код смартфона
Умер последний из создателей советской атомной бомбы Исаак Халатников