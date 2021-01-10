Климатолог предупредила об аномалии в России этим летом

Климатолог и метеоролог Екатерина Пестрякова рассказала, что лето в этом году может оказаться аномально сухим, если антициклон, который находится на территории Сибири и Урала сохранится.

Специалист добавила, что зимой этот антициклон приносит холодный ветер, летом — горячий, сообщает Ura.ru.

По ее прогнозу, лето в этом году будет теплым и с меньшим количеством осадков. При этом она отметила, что «трендом последних лет» является то, что становится суше.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что зима 2019-2020 года является самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений в России. Так, в столице прошлой зимой средняя температура воздуха превышала ноль градусов. В летний период климатические рекорды наблюдали на Урале и в Сибири.