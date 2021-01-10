Стало известно о состоянии подростка попавшего под лавину в Норильске

Подросток, пострадавший во время схода лавины в Норильске, находится реанимации.

Его состояние оценивается как стабильно тяжелое, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Отмечается, что его отключили от аппарата ИВЛ, он дышит самостоятельно.

В пятницу, 8 января, в районе горнолыжного курорта под Норильском сошла лавина. Под лавину попали пять домов, в которых находились люди. Погибли три человека, в том числе и ребенок. На месте происшествия работали 200 человек и 18 единиц техники. По -прежнему есть угроза повторного схода лавины. Принимаются меры безопасности.

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