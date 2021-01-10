В США ожидают новую вспышку коронавируса после беспорядков в Капитолии

Глава Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд считает, что штурм Капитолия, скорее всего, вызовет новую вспышку коронавируса по всей стране.

«Я думаю, следует ожидать, что это приведет к ещё одному всплеску (заболеваемости — ред.). У вас по всему Капитолию ходили по большей части не надевшие маски люди, не соблюдавшие дистанцию», — заявил он, сообщает издание Sacramento Bee.

Напомним, 6 января в Вашингтоне прошли массовые протесты, в ходе которых сторонники Дональда Трампа штурмом захватили здание Конгресса. В этот момент парламентарии проводили заседание по утверждению кандидата от демократов Джозефа Байдена победителем президентских выборов. В результате произошедшего погибли четыре человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что массовые беспорядки в Вашингтоне, при которых было захвачено здание Сената, является внутренним делом США.