В США ожидают новую вспышку коронавируса после беспорядков в Капитолии

В США ожидают новую вспышку коронавируса после беспорядков в Капитолии
Протестующие пробрались в капитолий. Фото: twitter.com/RodMeloni

Глава Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд считает, что штурм Капитолия, скорее всего, вызовет новую вспышку коронавируса по всей стране.

«Я думаю, следует ожидать, что это приведет к ещё одному всплеску (заболеваемости — ред.). У вас по всему Капитолию ходили по большей части не надевшие маски люди, не соблюдавшие дистанцию», — заявил он, сообщает издание Sacramento Bee.

Напомним, 6 января в Вашингтоне прошли массовые протесты, в ходе которых сторонники Дональда Трампа штурмом захватили здание Конгресса. В этот момент парламентарии проводили заседание по утверждению кандидата от демократов Джозефа Байдена победителем президентских выборов. В результате произошедшего погибли четыре человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что массовые беспорядки в Вашингтоне, при которых было захвачено здание Сената, является внутренним делом США.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
капитолий коронавирус США


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лия Ахеджакова опровергла информацию о госпитализации из-за коронавируса
В США ожидают новую вспышку коронавируса после беспорядков в Капитолии
Умер актер сериала «Магомаев» Максим Браматкин
В Пулково в воскресенье задержали вылет семи самолетов
Эксперт спрогнозировал курс доллара и евро на 2021 год
Появились подробности пожара на проспекте Маршала Жукова
Жилищные организации Петербурга переходят на усиленную работу из-за морозов
В Петербурге на карантине остаются 1201 человек