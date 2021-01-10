Врач рассказал, как снизить вероятность получения травмы при катании на лыжах и коньках

Врач рассказал, как снизить вероятность получения травмы при катании на лыжах и коньках
Эксперт посоветовал не спешить. Фото: Pixabay

Эксперт отметил, что лучшим решением будет заниматься спортом под наблюдением тренера.

Травматолог Сергей Миронов рассказал, как снизить вероятность получения травмы при катании на лыжах и коньках. Об этом пишет РИА Новости. Он отметил, что стоит постепенно увеличивать нагрузку и нанять тренера, который будет контролировать процесс.

Эксперт также добавил, что чаще все граждане получают травмы при катании с горок, на санках, снегокатах, «ватрушках» и подручных средств. Он посоветовал кататься только в оборудованных местах, находящихся подальше от дорог.

Миронов подчеркнул, что многие стремятся сразу встать на лыжи и выбирают сложные трассы после длительного перерыва, но лучше так не делать, чтобы избежать серьезных последствий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что один погиб и трое в больнице после катания на ватрушке в Петербурге.

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