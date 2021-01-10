В лютые морозы в Петербурге распустились цветы

В Петербурге усиливаются морозы. Сегодня город пережил самую холодную ночь с начала зимы. В воскресенье, 10 января, столбики термометров покажут -12…-14 градусов, в Ленобласти похолодает до -11…-17 градусов, на востоке температура воздуха упадет до -21 градуса.

Несмотря на такие суровые погодные условия возле Фермского шоссе, а также в парке 300-летия города распустились розы. Распустившиеся цветы в снегу запечатлел петербургский фотограф Антон Кубышкин. Фото опубликовано в группе «Грибы и Грибники» в соцсети «ВКонтакте».

«Приятно, гуляя по городу, найти такие букетики, напоминающие своими яркими красками о лете, в столь прохладные деньки», — рассказал фотограф.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что приход морозов будет связан с » открытием ворот для вхождения северных воздушных масс». В итоге, похолодание придет уже в эту субботу и будет повсеместным. Климатическая норма ожидается на следующий день, – в воскресенье, 10 января.