Ученые определили, как «гормон любви» влияет на мужскую сексуальность

Ученые определили, как &#171;гормон любви&#187; влияет на мужскую сексуальность
Окситоцин, как выяснилось, одинаково важен для нормального полового функционирования как мужчин, так и женщин. Фото: pixabay

Оказалось, что так называемый «гормон любви», — окситоцин, — вырабатывается не только в женском организме, как предполагалось раньше, но и у мужчин.

Окситоцин влияет на репродуктивную женскую функцию и вырабатывается, в том числе, во время родов и лактации. Однако ученые выяснили, что этот гормон играет важнейшую роль и в половой функции мужчин. Как пишет РИА Новости, окситоцин способствует появлению эрекции.

Наиболее высокий уровень «гормона любви» фиксируется, по словам специалистов, во время оргазма и сразу после него. Благодаря активной выработке окситоцина у мужчин происходит быстрый выброс сперматозоидов, а у женщин происходит сокращение матки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что японские ученые нашли способ похудения во время сна. Оказалось, что перед этим необходимо выпить две чашки чая улун.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гормон любви окситоцин сексуальность ученые


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Омский студент, ловящий интернет на березе, повредил руку
На набережной Макарова столкнулись два авто: образовался затор
Синоптик рассказал, какой будет первая рабочая неделя в Петербурге
Ученые определили, как «гормон любви» влияет на мужскую сексуальность
Пенс готов применить 25-ю поправку, чтобы отстранить Трампа от власти
В Ленобласти еще 216 человек подхватили коронавирус
В Голливуде снимут фильм об истории кубика Рубика
«Британский» штамм коронавируса добрался до Ирана