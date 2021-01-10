Ученые определили, как «гормон любви» влияет на мужскую сексуальность

Окситоцин, как выяснилось, одинаково важен для нормального полового функционирования как мужчин, так и женщин. Фото: pixabay

Окситоцин, как выяснилось, одинаково важен для нормального полового функционирования как мужчин, так и женщин. Фото: pixabay

Оказалось, что так называемый «гормон любви», — окситоцин, — вырабатывается не только в женском организме, как предполагалось раньше, но и у мужчин.

Окситоцин влияет на репродуктивную женскую функцию и вырабатывается, в том числе, во время родов и лактации. Однако ученые выяснили, что этот гормон играет важнейшую роль и в половой функции мужчин. Как пишет РИА Новости, окситоцин способствует появлению эрекции.

Наиболее высокий уровень «гормона любви» фиксируется, по словам специалистов, во время оргазма и сразу после него. Благодаря активной выработке окситоцина у мужчин происходит быстрый выброс сперматозоидов, а у женщин происходит сокращение матки.

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