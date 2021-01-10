В Москве состоятся трехсторонние переговоры по Карабаху

Инициатором разговора стал президент России.

Президент России Владимир Путин инициировал трехсторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они должны состояться 11 января в Москве, о чем сообщает пресс-служба Кремля.

Ожидается, что политики обсудят урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе, а также разработают план дальнейших действий. Известно также, что Путин намерен лично пообщаться с каждым политиком.

«Предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Нагорном Карабахе скончался российский офицер при разминировании. Он получил тяжелое ранение, из-за которого в последствии скончался.