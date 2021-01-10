В Ленобласти мать обнаружила в ванной труп дочери

Девочка скончалась при загадочных обстоятельствах, которые только предстоит выяснить.

В Ленинградской области в Выборгском районе в ванной обнаружили бездыханное тело 15-летней девочки. Как стало известно gazeta.spb.ru, тело подростка нашла ее мать.

Все случилось в поселке Первомайское. Женщина вернулась домой и, когда попыталась пройти в ванную комнату, поняла, что дверь заперта изнутри. Когда дверь наконец удалось открыть, внутри обнаружилась мертвая девушка. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства происшествия.

Труп подростка передан в морг для уточнения причин смерти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в общежитии на Пархоменко нашли трупы мужчины и женщины. Рядом с телами были найдены две пластиковые бутылки с прожжёнными в них отверстиями.