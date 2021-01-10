Жителей Петербурга напугала бесхозная коробка на Московском вокзале

Петербуржцы обратились в полицию, после того как обнаружили подозрительную коробку на Московском вокзале. К месту происшествия прибыли сотрудники ОМОНа.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, инцидент случился утром в воскресенье, 10 января. В дежурную службу поступило сообщении о подозрительной коробке на вокзале. К месту происшествия были отправлены сотрудники ОМОНа, а также кинологи со служебной собакой.

В итоге, специалисты установили, что в коробке находятся картины, вышитые бисером. Никакой опасности для жителей города бесхозные вещи не представляли.

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