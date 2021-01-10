В Невском районе загорелись иномарки между двумя ЖК

В Невском районе произошло возгорание двух автомобилей. Огонь охватил пространство между двумя жилыми кварталами в Рыбацком.

Инцидент случился поздно вечером в воскресенье, 10 января. О пожаре сообщили местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что неизвестно точное место горения. Однако огонь находится между двумя ЖК, – «Живи в Рыбацком» и «Невские паруса».

По словам очевидцев, к месту происшествия уже выехали пожарные расчеты. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, на месте происшествия произошло возгорание двух автомобилей. Ликвидировать огонь удалось силами 8 спасателей. Также участие принимали две единицы техники.

«10 января в 21:17 поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, ул. Подвойского, д. 36. В автомобиле «Шевроле» выгорел салон, в припаркованном рядом автомобиле «Форд» оплавились пластиковые части кузова. В 22:04 пожар ликвидирован», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что восемь спасателей в Сестрорецке ликвидировали квартирный пожар. Огонь распространился в двухкомнатной квартире. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Ликвидировать огонь удалось примерно через 15 минут. На данный момент точная причина возгорания неизвестна. Кроме этого, информации о пострадавших также не поступало.