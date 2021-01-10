Восемь спасателей в Сестрорецке ликвидировали квартирный пожар

Восемь спасателей в Сестрорецке ликвидировали квартирный пожар
Пожар случился в Курортном районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

В Сестрорецке случился квартирный пожар. К ликвидации огня привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, пожар случился в доме №4 по улице Токарева примерно в 20:00. Огонь распространился в двухкомнатной квартире. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Ликвидировать огонь удалось примерно через 15 минут. На данный момент точная причина возгорания неизвестна. Кроме этого, информации о пострадавших также не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кудрово на жителей и машины скинули пакеты с кипятком. Очевидцы пытались обратиться с данным инцидентом в полицию. Однако обратной реакции на это они не получили до сих пор. Точные мотивы нарушителей остались неизвестными. Также их личности не установлены.

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