Восемь спасателей в Сестрорецке ликвидировали квартирный пожар

В Сестрорецке случился квартирный пожар. К ликвидации огня привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, пожар случился в доме №4 по улице Токарева примерно в 20:00. Огонь распространился в двухкомнатной квартире. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Ликвидировать огонь удалось примерно через 15 минут. На данный момент точная причина возгорания неизвестна. Кроме этого, информации о пострадавших также не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кудрово на жителей и машины скинули пакеты с кипятком. Очевидцы пытались обратиться с данным инцидентом в полицию. Однако обратной реакции на это они не получили до сих пор. Точные мотивы нарушителей остались неизвестными. Также их личности не установлены.