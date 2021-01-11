Информагентство «Невские новости» возглавит бывший пресс-секретарь администрации Кронштадтского района

Информагентство &#171;Невские новости&#187; возглавит бывший пресс-секретарь администрации Кронштадтского района
Андрей Краснобаев возглавит петербургское издание "Невские новости". Фото: скриншот "ВКонтакте"/Андрей Краснобаев

В Петербурге меняется руководство информагентства «Невские новости». Главный редактор издания Тимофей Шабаршин уходит с должности.

Об этом Шабаршин сообщил в телеграм-канале «Алло, редакция», одним из авторов которого он является. По словам действующего главреда «Невских новостей», его сменит его бывший пресс-секретарь администрации Кронштадтского района Андрей Краснобаев.

По словам Шабаршина, в декабре минувшего года у ООО «НевНов» сменились учредители. Он отмечает, что причиной этому стали коммерческие интересы, а не конфликт.

Информагентство продолжит свою работу, коллектив редакции останется прежним.

Андрей Краснобаев ранее служил офицером Военно-морского флота, а после работал в пресс-службе Западного военного округа. До июля 2019 года работал в пресс-службе администрации Кронштадтского района.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 30 журналистов привились от Covid-19.

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