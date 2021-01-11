Жириновский предложил лишать прав за катание на привязанных к авто «ватрушках»

Владимир Жириновский выступил против катания на ватрушках, привязанных к машинам. Фото: сайт Президента России

Владимир Жириновский выступил против катания на ватрушках, привязанных к машинам. Фото: сайт Президента России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил лишать водительских удостоверений автовладельцев за катание на «ватрушках» в сцепке с транспортным средством.

По его словам, катание на надувных кругах кажется безопасным, но зачастую приводит к тяжелым травмам.

Жириновский подчеркнул в своем Telegram-канале, что за привязку к машине «ватрушек», саней, ледянок и тому подобное нужно лишать прав, потому что жизнь дороже. Прошедшие праздничные каникулы, добавил он, показали, что многие не понимают опасности такого развлечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автолюбителей предупредили о новой причине лишения водительских прав.