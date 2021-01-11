Следствие заинтересовалось гибелью петербурженки в ванной

Следствие заинтересовалось гибелью петербурженки в ванной
Девочка скончалась в ванной комнате. Фото: Pixabay

Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обнаружения в ванной, расположенной в одном из домов по Дачному проспекту тела 8-летней школьницы с признаками утопления в воде. Об этом сообщили в ведомстве.

Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти, выполняются мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего.

По предварительной информации, девочка погибла в результате несчастного случая. В ходе проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в Кировском районе Петербурга скончалась восьмилетняя девочка. Школьница купалась в ванной и захлебнулась. Трагический инцидент произошел в одном из домов на Дачном проспекте. Вечером 10 января в отдел полиции обратилась мать девочки, обнаружившая тело ребенка. Внешних признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. Труп передан в морг для установления причины смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти мать обнаружила в ванной труп дочери.

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