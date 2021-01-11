В Ленобласти откроют 23 пункта вакцинации от коронавируса

Ленинградская область готова к началу вакцинации от коронавируса. В регионе начнут работу 23 прививочных пункта.

Пункты должны начать работу со следующей недели. Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, местные жители смогут записаться на вакцинацию по телефону. Это лучше сделать заранее.

Напомним, в регионе за минувшие сутки выявили 217 случаев заражения COVID-19. Так, число инфицированных в регионе выросло до 26 тыс. 229. Побороть болезнь удалось 23 тыс. 437 пациентам, а скончались — 307.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Гамалеи рассказали о планах по выпуску вакцины «Спутник V». 4 млн доз могут быть выпущены в течение ближайших 30 дней.