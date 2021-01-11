Учены раскрыли секрет долгого и успешного брака

Учены раскрыли секрет долгого и успешного брака
Залог крепких и длительных отношений в общности ценностей и интересов партнеров. Фото: pixabay

Американские специалисты решили изучить факт, который нередко привлекает внимание: почему семейные пары, длительное время живущие в браке, становятся похожими друг на друга.

Ученые пригласили полторы тысячи пар принять участие в исследовании. В ходе изучения вопроса выяснилось, что привычное убеждение, будто противоположности притягиваются, и потому лучше сосуществуют вместе люди, непохожие друг на друга, на самом деле не соответствует действительности.

Чем дольше партнеры живут вместе, тем более похожими они становятся. Выходит, что человек изначально выбирает себе пару, подсознательно определяя её как похожую на самого себя, поскольку только в этом случае мозг может считает человека подходящим для серьезных отношений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как «гормон любви» окситоцин влияет на мужскую сексуальность.

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