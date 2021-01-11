В России хотят сделать все сигареты самозатухающими

МЧС России совместно с Минздравом намерены ввести новые требования к сигаретам. Власти хотят сделать их самозатухающими.

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев рассказал ТАСС, что сейчас ведется работа над стандартом, чтобы все сигареты были самозатухающими. Это получится сделать с помощью приспособления в форме кольца, которое вставляется в сигаретную бумагу. Оно будет приводить к гашению сигареты, если курящий не сделает затяжку.

Еникеев выразил надежду, что российские власти смогут утвердить соответствующий стандарт в течение нескольких лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российский президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий единую минимальную цену на табачную продукцию. Документ вступит в силу весной 2021 года.