В России хотят сделать все сигареты самозатухающими

В России хотят сделать все сигареты самозатухающими
Сигареты сделают самозатухающими. Фото: Pixabay

МЧС России совместно с Минздравом намерены ввести новые требования к сигаретам. Власти хотят сделать их самозатухающими.

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев рассказал ТАСС, что сейчас ведется работа над стандартом, чтобы все сигареты были самозатухающими. Это получится сделать с помощью приспособления в форме кольца, которое вставляется в сигаретную бумагу. Оно будет приводить к гашению сигареты, если курящий не сделает затяжку.

Еникеев выразил надежду, что российские власти смогут утвердить соответствующий стандарт в течение нескольких лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российский президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий единую минимальную цену на табачную продукцию. Документ вступит в силу весной 2021 года.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
курение минздрав мчс самозатухающие сигареты


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Гибель мужчины, катавшегося на ватрушке в Петербурге, проверит СК
Ресторан в Петербурге незаконно пользовался целым переулком в течение двух лет
Бизнесмена Александра Сабадаша перевезли в СИЗО «Кресты»
В Петербурге планируют открыть дополнительные прививочные пункты
Петербург решил не просыпаться после зимних каникул — фоторепортаж ...
В России хотят сделать все сигареты самозатухающими
Учены раскрыли секрет долгого и успешного брака
С 4 по 11 января в экологические аварийные службы Петербурга поступило ...