Ресторан в Петербурге незаконно пользовался целым переулком в течение двух лет

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал законным решение УФАС Северной столицы о привлечении Комитета имущественных отношений (КИО) к ответственности за нарушение закона о защите конкуренции.

Согласно материалам дела, в 2008 году ведомство полностью передало Филологический переулок в аренду ООО «Центр творческих встреч «Эльба», которому принадлежит банкетный зал и ресторан «Манеж». Договор об аренде истек еще в 2018-м году, однако КИО не требовал от организации покинуть незаконно занимаемую территорию.

«Эльба», в свою очередь, не подавало заявок на продление договора. Кроме того, компания должна была благоустроить арендуемую территорию, однако не сделала этого. На данный момент на этот участке находятся закрытая парковка, гараж, склад и газоны. КИО пытался оспорить решение антимонопольного ведомства, однако Арбитражный суд поддержал УФАС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что УФАС Петербурга проверит организации, работавшие на рождественской ярмарке на Манежной площади.