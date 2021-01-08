УФАС Петербурга проверит ярмарку на Манежной площади

Антимонопольная служба Северной столицы проверит рождественскую ярмарку на Манежной площади на предмет нарушения законодательства.

Интерес ведомства привлекла ресторанная сеть «Бона Капона», владельцы которой получили 12 мест для работы на ярмарке. Кроме того, еще 9 мест предоставили заведениям, юридически связанной с этой сетью. По заявке, как отмечают в петербургском УФАС, они должны продавать блюда итальянской, азиатской и вьетнамской кухни, однако на самом деле реализуют пирожки и хот-доги, пишет «Бумага».

Жители Северной столицы недовольны организацией праздничной ярмарки в этом году. Кроме того, горожане считают, что отбор участников для работы на ярмарке был непрозрачным.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что УФАС Петербурга обнаружила картель в закупках на поставку автомобилей для «Городского мониторингового центра».