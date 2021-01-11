Конкурс «Евровидение» состоится в 2021, несмотря на пандемию

"Евровидение" должно состояться в этом году. Фото: pixabay.com

"Евровидение" должно состояться в этом году. Фото: pixabay.com

Мероприятие должно состояться в привычном для всех формате.

Конкурс «Евровидение» планируют провести в 2021 году в привычном формате. Об этом сообщает комментатор мероприятия, актер и комик Грэм Нортон, передает BBC News.

Он отметил, что конкурс «определенно пройдет», так что зрители смогут увидеть борьбу вокалистов из разных стран за первое место. Организаторы конкурса предполагают, что некоторые участники не смогут приехать, поэтому они предоставят запись выступления и все равно примут участие в «Евровидении».

Также Нортон не уверен, что мероприятие состоится на огромном стадионе. Скорее всего, количество зрителей будет сокращено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженка заняла 10-е место на конкурсе «Детское Евровидение». Победительницей песенного конкурса стала юная участница из Франции.