«Зенит» показал, как Ловрен радуется зиме

Футболист катался со снежной горки на зимних каникулах.
Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен прокатился со снежной горки. Об этом сегодня, 11 января, рассказали в Twitter-аккаунте петербургского футбольного клуба. На видео видно, как игрок скатывается с горки и его позитивные эмоции. Судя по всему, Ловрен остался очень доволен времяпрепровождением.
«Зимние забавы от Деяна Ловрена»,
— гласит сообщение «Зенита».
Напоминаем, что футболист присоединился к команде в летнее трансферное окно. До этого он играл за «Ливерпуль». Сейчас «сине-бело-голубые» ушли на зимний перерыв, в скором времени они отправятся на сбор в Дубай.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кристиан Куаме попал в сферу интересов «Зенита». В итальянский клуб может перейти иранец Сердар Азмун.