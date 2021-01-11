«Зенит» показал, как Ловрен радуется зиме

Футболист катался со снежной горки на зимних каникулах.

Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен прокатился со снежной горки. Об этом сегодня, 11 января, рассказали в Twitter-аккаунте петербургского футбольного клуба. На видео видно, как игрок скатывается с горки и его позитивные эмоции. Судя по всему, Ловрен остался очень доволен времяпрепровождением.

«Зимние забавы от Деяна Ловрена»,

— гласит сообщение «Зенита».

Напоминаем, что футболист присоединился к команде в летнее трансферное окно. До этого он играл за «Ливерпуль». Сейчас «сине-бело-голубые» ушли на зимний перерыв, в скором времени они отправятся на сбор в Дубай.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кристиан Куаме попал в сферу интересов «Зенита». В итальянский клуб может перейти иранец Сердар Азмун.