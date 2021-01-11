Палестина поблагодарила Россию за возможность приобрести вакцину от коронавируса

Страна надеется получить дозы вакцины как можно быстрее. Фото: gov.spb.ru

Страна надеется получить дозы вакцины как можно быстрее. Фото: gov.spb.ru

В стране зарегистрировали препарат и готовы пользоваться им.

Палестина выразила свою благодарность России за создание вакцины от коронавируса «Спутник V». Посол страны в Москве отметил, что Палестина надеется получить препарат в ближайшее время. Об этом пишет «Лента.ру».

Дипломат отметил, что на протяжении двух недель между сторонами ведутся активные переговоры. Россия уже предоставила все необходимые для регистрации вакцины документы.

«Мы верим в российскую вакцину, — заявил Нофаль. — Мы верим в Россию как в политических вопросах, так и в технических и медицинских аспектах».

Посол добавил, что Палестина надеется стать первой страной на Ближнем Востоке, которая получит российский препарат.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге приостановили запись на прививку от коронавируса. В городе ожидают поставку новых доз вакцины.