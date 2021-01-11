В Петербурге арестовали водителя, обвиняемого в смертельном ДТП

Мужчина будет оставаться под стражей до 3 марта.

Куйбышевский районный суд Петербурга заключил под стражу мужчину, обвиняемого в смертельной аварии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Подозреваемый в преступлении будет находиться за решеткой до 3 марта.

Все случилось 4 января на пересечении Разъезжей улицы с Боровой улицей. По предварительным данным, водитель каршерингового автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на тротуар и врезался в дом. После этого мужчина, который, к слову, не имеет водительских прав, скрылся с места происшествия. Пассажирка машины в это время скончалась от серьезности полученных травм.

В тот же день мужчина был задержан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Невском пешехода сбил таксист: движение затрудненно. Пока непонятно, в каком состоянии находится мужчина.