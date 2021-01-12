Пугачева выделила деньги на памятник композитору Шаинскому

Пугачева выделила деньги на памятник композитору Шаинскому
Алла Пугачева выделила неназванную сумму. Фото: Instagram alla_orfey

Артистка пожертвовать несколько миллионов, чтобы увековечить память о народном артисте.

Певица Алла Пугачева выделила средства на установку памятника народному артисту РСФСР, композитору Владимиру Шаинскому.

Артист скончался еще в декабре 2017 года, но до сих пор на могиле не установлен памятник. Дело в том, что после смерти Шаинского его семья оказалась в затруднительном финансовом положении. Несмотря на то, что была продана дорогая квартира в Москве, у родных композитора не нашлось средств на увековечение памяти Шаинского.

Пугачева, ознакомившаяся с проектом памятника, решила выделить средства на его установку. Ожидается, что он появится уже в 2021 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Галкин поделился секретом счастливого брака с Пугачевой. Юморист отметил, что любовь только крепнет с годами.

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