Галкин поделился секретом счастливого брака с Пугачевой

Галкин поделился секретом счастливого брака с Пугачевой
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: maxgalkinru/ instagram

Юморист отметил, что любовь только крепнет с годами.

Шоумен Максим Галкин рассказал, почему его брак с певицей Аллой Пугачевой такой счастливый. Своим мнением он поделился в новом выпуске YouTube-шоу с Арманом Давлетяровым.

Он заявил, что в отношениях важно любить и никогда не врать. Галкин видит в Пугачевой свою единомышленницу, это тоже помогает им оставаться близкими людьми. Шоумен согласен с тем, что страсть может пройти, а вот настоящая любовь только крепнет с годами.

Галкин заявил, что очень благодарен супруге за то, что она принимает его таким, какой он есть. Он не помнит, какой была его жизнь до знакомства с Пугачевой. Шоумен добавил, что артистка отличная хозяйка и вкусно готовит.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Алла Пугачева поделилась фотографией после празднования Нового года. На фотографии Пугачева совсем без макияжа, что, впрочем, не редкость — своей естественной красоты певица отнюдь не стесняется.

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