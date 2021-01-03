Алла Пугачева поделилась фотографией после празднования Нового года

В воскресенье, 3 января, популярная российская певица Алла Пугачева опубликовала свою первую фотографию в 2021 году, поздравив поклонников с праздником.

Артистка поделилась снимком, сделанным на улице, — вероятно, на территории своего подмосковного замка. На фотографии Пугачева совсем без макияжа, что, впрочем, не редкость — своей естественной красоты певица отнюдь не стесняется. Кроме того, её внешним видом постоянно восхищаются подписчики.

Не стала исключением и посленовогодняя публикация. «Алла Борисовна, вы прекрасно выглядите. Берегите себя», — пишут комментаторы. «Шикарная женщина!», — добавляют поклонники Пугачевой. Напомним, что Новый год Примадонна и её супруг, шоумен Максим Галкин отпраздновали с размахом, устроив веселую вечеринку в своем доме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Алла Пугачева раскрыла секрет своей молодости.