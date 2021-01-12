Большинство петербуржцев хотят поменять работу в 2021 году

74% петербуржцев признались, что в их планы на 2021 год входит смена места работы. Фото: unsplash

74% петербуржцев признались, что в их планы на 2021 год входит смена места работы. Фото: unsplash

Аналитики hh.ru провели в конце 2020 года опрос, чтобы выяснить ожидания россиян насчет работы и карьерных перспектив в новом году.

Так, 74% петербуржцев признались, что в их планы на 2021 год входит смена места работы, еще 7% ждут повышение в должности, а 6% ответили, что их устраивает текущая работа.

Многие жители города, которые хотят найти новую работу, надеются, что найдут нужную вакансию уже в первом квартале года: 37% уверены в этом, еще 35% — в целом уверены, но немного сомневаются. Выше всего доля тех, кто будет усиленно искать работу в первом квартале, среди работников сферы спорта и салонов красоты, консультирования и ресторанно-гостиничного бизнеса.

Больше всего работу в Петербурге хотят сменить представители автобизнеса — таких насчитывается 98%. На втором месте по желанию сменить работу — юристы, на третьем — работники ресторанно-гостиничного бизнеса.

Кроме того, 68% горожан ожидают, что в этом году им повысят зарплату, правда треть из них точно не может сказать, насколько увеличится их доход.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самые высокооплачиваемые вакансии января в Петербурге назвали аналитики.