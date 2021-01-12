На работу санавиации Ленобласть направила более 171 млн рублей в 2021 году

Ленинградская область направила более 171 млн рублей на работу санитарной авиации в 2021 году.

Такую же сумму потратили на медицинскую эвакуацию в прошлом году. В общей сложности за 2020 год санавиация спасла жизни 373 пациентам из 47 региона

Глава областного комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин отметил, что на сегодняшний день санавиация в регионе работает без каких-либо ограничений. Препятствием для вылета вертолета может стать только плохая погода.

Чаще всего воздушные санитары в 2020 году помогали пациентам с инфарктами и инсультами — 42% от всех вылетов. Многие полеты были связаны с различными травмами, в том числе полученные в результате ДТП. Иногда санавиация доставляла в больницы беременных.

Сейчас в Ленобласти работают два вертолета марок «Ансат» и Bell-407. Они вылетают на любые вызовы, когда нет возможности доставить пациента в больницу на автомобиле.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти санавиация спасла пациента с химическим ожогом.