Петербуржец рассказал, как спас трех щенят на морозе

Мужчина разыскивает хозяев для животных.

В Санкт-Петербурге сегодня, 12 января, мужчина нашел в лесу трех маленьких щенят. Он не смог пройти мимо и спас животных. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Петербуржец ехал на машине по дороге в Ленинградской области и обратил внимание на черное пятно в снегу. Он вышел из автомобиля и увидел трех крохотных щенков. Мужчина не смог бросить животных на морозе и забрал их с собой. Он убежден, что собак специально вывезли за город. Если бы не водитель, щенята непременно погибли из-за сильных холодов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти собака искусала лицо трехлетней девочке. Собака искусала лицо и голову девочки, с открытым ранами её госпитализировали в медицинское учреждение. Отмечается, что хозяевами лайки являются родители пострадавшего ребенка.