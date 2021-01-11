В Ленобласти собака искусала лицо трехлетней девочке

В Ленобласти собака искусала лицо трехлетней девочке
Происшествием заинтересовались следователи. Фото: lenobl.sledcom.ru

В Тосненском районе Ленинградской области 10 января 2021 года собака породы лайка напала на трехлетнюю девочку. В результате малышка оказалась в больнице.

Собака искусала лицо и голову девочки, с открытым ранами её госпитализировали в медицинское учреждение. Отмечается, что хозяевами лайки являются родители пострадавшего ребенка. К счастью, на сегодняшний день жизни малышки ничего не угрожает.

Однако произошедшим заинтересовались сотрудники Следственного отдела города Тосно Следственного комитета России по Ленинградской области. Сейчас правоохранители органы проводят доследственную проверку инцидент, устанавливая все обстоятельства, чтобы по итогам дать правовую оценку случаю.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Следственный комитет проверяет факт гибели мужчины в результате катания на «ватрушке».

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