В Колпино легковушка пробила ограждение и вылетела на тротуар

В Колпинском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Одна из машин вылетела на тротуар.

Авария случилась во вторник, 12 января, на перекрестке Пролетарской улицы и улицы Танкистов. Как стало известно gazeta.spb.ru, одна из легковушек после ДТП пробила ограждение и через газон вылетела на тротуар.

По предварительным данным, в результате дорожного инцидента никто серьезно не пострадал. Обстоятельства столкновения выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ДТП с троллейбусом на Васильевском острове пострадал мужчина.