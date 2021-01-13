«Мы думали, что соцсети принесли нам свободу»: Уткин о пожизненной блокировке страницы Трампа в Twitter

Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на пожизненную блокировку страницы действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Twitter.

Он отметил, что Трамп ему омерзителен.

Однако Уткин при этом заявил, что на примере президента США понял, что плод его работы, его круг читателей и то, чем он работает — может быть отобрано в один миг.

«Просто мы думали, что вы, соцсети, принесли нам свободу. Но нет. PS. Трамп — помойка», — написал журналист в своем Telegram-канале.

Напомним, Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа из-за «риска подстрекательства к насилию». Доступ к профилям политика также закрывали Facebook, Instagram и другие соцсети. Компании считают, что его слова о фальсификациях на выборах сподвигли сторонников Трампа на штурм Капитолия. В ходе беспорядков протестующие ворвались в здание Сената. В это время парламентарии собрались для утверждения итогов президентских выборов. В результате беспорядков погибли пять человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сын Трампа заявил, что все смеются над США после блокировки аккаунте отца в Twitter.