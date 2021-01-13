Спасатели ночью тушил дом в 138 «квадратов» в Новом Токсово

В ночь на 13 января во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар. Там загорелся частный дом.
Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в час ночи.
Возгорание произошло в частном доме на Рельефной улице, сообщили в ГУ МЧС по региону.
В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники.
Дом горел на общей площади 138 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 2:31. Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Академика Павлова потушили крупный пожар, с огнем боролись 70 спасателей.