Снег и мороз до – 14 градусов ожидаются в Петербурге

В среду, 13 января, в Петербурге ожидается облачная погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В атмосфере над городом продолжится противоборство относительно тёплого и снежного циклона с запада и морозного, преимущественно сухого, антициклона с востока. На западе пройдёт небольшой снег.

Столбики термометров покажут -12…-14 градусов, в Ленобласти температура воздуха будет на уровне -9…-14 градусов, на востоке похолодает до -15…-20 градусов. Ветер восточный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.